¥½¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³×¿·Åª¤Ê»ë³ÐÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Öd'strict¡×¡Ê¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô¹¾Æî¶è¡Ë¤¬´ë²è¡¦¶¦ºÅ¤¹¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢ ¥È¡¼¥­¥ç¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ½é³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£7·î15Æü¤«¤éÍèÇ¯5·î31Æü¤Î´Ö¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢6·î5Æü¤è¤ê¡¢Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¡¢ÈÎÇä¤ò