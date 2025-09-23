【知らないと損！】不動産売却の「査定」の基本と、本当の相場を調べる方法をプロが解説
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「家を売るなら、一括査定サイトで一番高い金額を出してくれた不動産会社に頼めばいい」多くの人が信じがちなこの”常識”、実は大きな落とし穴かもしれません。
不動産の価格は、株価のように決まった値段があるわけではなく、市況や売り出しのタイミング、戦略によって大きく変動します。表面的な査定額だけで判断すると、時間もお金も損をしてしまう可能性があります。
では、後悔しない売却のために、私たちは「査定」とどう向き合えば良いのでしょうか。不動産取引のプロ、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、佐藤健斗さんが、査定の基本から、本当の適正相場を見抜く方法までを、初心者にも分かりやすく解説します。
◾️不動産査定の落とし穴：「一番高い査定額」が危険な理由
まず理解すべきは、不動産査定額は「売れる価格」を保証するものではない、ということです。特に、ネットの一括査定サイトなどで提示される机上査定の金額は、あくまで過去のデータに基づいた目安に過ぎません。
「売主と契約を結びたいがために、意図的に相場より高い査定額を提示する『高値預かり』という手口が存在します。一番高い査定額に惹かれて契約してしまうと、実際には売れずに値下げを繰り返すことになり、結果的に相場より安く売れてしまう、という最悪のケースに陥りかねません」と佐藤さんは警鐘を鳴します。
◾️本当の「適正価格」を知るための3つのステップ
では、信頼できる査定、そして本当の適正価格を知るためには、どうすれば良いのでしょうか。
①「なぜ売るのか？」ゴールから逆算する
優れたエージェントは、物件の話の前に、まず「なぜ、いつまでに売りたいのか」というお客様のゴールをヒアリングします。
「『半年以内に現金化したい』のか、『1年かけてもいいから、できるだけ高く売りたい』のかで、取るべき戦略は全く異なります。ゴールから逆算して初めて、現実的な価格設定や売却計画が見えてくるのです。時には『今は売らない方がいい』という選択肢を提示するのも、プロの役割です」（佐藤さん）
②「買い手の目線」で競合物件を分析する
あなたの物件の価格を決めるのは、最終的には「買い手」です。買い手は、あなたの物件を、近隣で売りに出されている他の物件と比較検討します。
「自分の物件の強みは何か、競合と比べて優位な点はどこか、という『買い手の目線』での分析が不可欠です。信頼できる査定には、必ずこの競合物件との比較分析が含まれています」（佐藤さん）
③「物件の健康状態」を客観的に評価する
売主は長年住んだ家に愛着がありますが、買い手は将来のトラブルを心配しています。このギャップを埋めるのが、専門家によるホームインスペクション（住宅診断）です。
「事前に建物の状態を客観的に把握し、その情報を買い手に開示することで、安心感と信頼が生まれ、スムーズな取引に繋がります。これも、適正価格を導き出すための重要なプロセスです」（佐藤さん）
◾️良い査定とは「価格」ではなく「売却までのストーリー」
結局のところ、良い査定とは、単に高い金額が提示されることではありません。
「お客様のゴールに基づき、市場を分析し、物件のコンディションを把握した上で、『どのような戦略で、いつまでに、いくらでの売却を目指すか』という、売却完了までの具体的なストーリー（計画）が示されているか。そして、その内容に自分が納得できるかどうかが、最も重要な判断基準です」（佐藤さん）
【まとめ】
不動産査定は、複数の会社から提示された金額を比較するだけの「価格コンペ」ではありません。ご自身の資産を安心して任せられる、信頼できるパートナーを見つけるための重要なプロセスです。提示された金額の裏にある「根拠」と「戦略」に目を向け、ご自身が心から納得できる説明をしてくれるエージェントを選ぶことが、売却成功への第一歩と言えるでしょう。
らくだ不動産株式会社では、査定とはお客様とのパートナーシップの始まりであると考えています。まずはお客様のゴールを丁寧にヒアリングし、物件や市場の徹底的な分析に基づいた、透明性の高い売却戦略をご提案します。「そもそも売るべきか？」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。
