この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【ChatGPT×ライティング】これで決まり！劇的に生産性が2倍上がるAI活用術が凄すぎた』にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の運用メンバー・百里香氏が、自身の業務でのAI活用法や“ChatGPT”を使ったコピーライティング術について詳細に語った。



動画冒頭、百里香氏は「私はランディングページの主にライティングを担当しています」と自己紹介。普段から“ChatGPT”を活用していることを明かし、「悩みすぎてしまうときに、ChatGPTの力を借りて、自分が何を言うかが決まっていれば、そのコピーをどう言うかは、もうChatGPTに助けてもらう」と、ライター目線での頼り方を解説した。特に「キャッチコピーを量産したいときによく使っています」とのことで、効率化と発想の幅を広げるツールとして重宝しているという。



さらに百里香氏は、「誰に何を言うか、という方向性がブレていなければ、表現自体は自由度がある。コピーで悩む多くの人は“どう言うか”にこだわりすぎて手が止まってしまうが、そこはAIにお願いする」と、AI導入の哲学を語った。“ChatGPTには課金していない”と明かし、「課金してなくても十分欲しい答えを返してくれる」と、そのコスパの良さにも言及。注目すべきは「01はもう全部ChatGPTに任せて、後から人の手でブラッシュアップしていく」と、自分の仕事の「0→1」段階は全信頼でAIに投げるというスタンスだ。



一方でAI任せにしすぎるリスクについても、「LP上でいいコピーでも、前段階で広告やユーザー心理が考慮されていないと本当に効果的なコピーにはならない」と、全行程の中で人の目による判断・手直しの重要性を強調している。さらに「ライター自身がこだわりを持って書く文化が強いが、より良いものをより早く作るにはAIも頼るべき」と、現場の意識改革を呼びかける場面も。



また、ペルソナ設計やリサーチにもAIを“インタビュアー”として使う独自手法を展開。「ペルソナにインタビューするイメージで情報を深堀りしていく。ユーザーと一対一で会話する気持ちが大切」とし、実際のユーザーがいない場合もAIを活用しリアリティのある人物像を導き出している。AIを味方につけ、現場に即したプロセスで成果を生み出す百里香氏の“AI×ライティング”活用術に、今後も注目が集まりそうだ。