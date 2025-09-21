在庫残っててええぇぇぇーーッ！（涙）【ダイソー】お値段以上な「優秀ケース」

あれ、どこに入れたっけ……と小物迷子にならないように、細かい物をすっきりまとめたいときに欲しくなるのがケース。【ダイソー】では高見えするデザインが豊富に揃っています。今回はそのなかから、鍵やカード、メガネなどをスマートに収納できる「優秀ケース」にロックオン。プチプラだから用途別に揃えるのもアリかも。

レザー調が大人っぽい！ ストラップ付で利便性GOOD

【ダイソー】「レザー調メガネケース」\220（税込）

メガネを持ち運ぶときに便利なのが、ストラップ付きのメガネケース。なくさないようにバッグにつけたり、首からかけてファッションアイテムのように活用したりと使い方はいろいろ。丸みのあるフォルムや柔らかな色合いが可愛らしさをプラスします。高見えするレザー調のシンプルデザインだから、大人っぽく持てるのもうれしいポイント。

多機能ながらシャープなデザインでかさばらない！

【ダイソー】「レザー調キーケース（カードお札入れ付」\330（税込）

4連のキーリングが付いたレザー調キーケース。ミニマルなフォルムだから、バッグの中でもかさばりにくそうです。鍵のほかお札やカードも入るポケット付きで、コンパクトなのに優秀。レザー調素材が上品で、お値段以上の見た目なのも◎

外ボタンの遊び心がキラリ！ カードも鍵も一緒に持ち運べる

【ダイソー】「レザー調カードケース（キーリング付）」\220（税込）

鍵もカードもひとまとめにして持ち歩きたい！ そんな人におすすめなのがこちら。カードケースの中にキーリングも付いている、利便性が光るアイテムです。外側のボタンがアクセントになり、オシャレ度アップ。グレージュのようなやさしい色合いで、コーデや季節を選ばず持ち歩きやすそうなのも魅力です。

お札も鍵もこれひとつ！ シンプルデザインで使いやすそう

【ダイソー】「レザー調マルチウォレットケース（キーリング付）」\220（税込）

キーリング付きで現金と鍵をスマートに収納できる、ウォレットケース。@ftn_picsレポーターとも*さんからは「手品のようにお札が折らずに入っちゃうのには感動です」という驚きの声も。また「色のバリエーションも豊富」とのことなので、自分好みのカラーを見つけてみて。

writer：Sara.K