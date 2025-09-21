「世界で最も著名な野球選手との近さを不正に利用して利益を得ようとしていた」--米ドジャース、大谷翔平選手（31）と代理人、ネズ・バレロ氏の弁護側が、米ハワイ州の裁判所に提出した棄却申し立て書には、大谷サイドの怒りが込められていた。ハワイにおける不動産事業の広告起用をめぐって、訴訟トラブルに巻き込まれている大谷。提出された裁判資料を読み込むと、ともにビジネスを進めていたはずの原告との「複雑な事情」が浮かび上がってきた--。【前後編の前編】

【写真】大谷のSNS投稿に映り込んだ「ゆったりニットの部屋着」。私服でデコピンの散歩をする真美子さん

原告となった現地の不動産開発業者側が訴訟を起こしたのは8月上旬のことだった。ハワイの不動産事業に詳しい在米ジャーナリストが解説する。

「原告は、開発業社のケビン・J・ヘイズ・シニア氏と、不動産ブローカーの松本朋子氏の2人。2人は2023年初め、ハワイの高級リゾート地『マウナ・ケア』で進めている2億4000万ドル規模（約355億円）の開発事業物件において、大谷を広告塔として起用することで大谷サイドと合意しました。これによって同プロジェクトのために大谷の名前、写真、肖像権を使用できることになった。

しかし原告側が提出した訴状によれば、2024年半ばごろからバレロ氏による不当な要求がエスカレートし始め、譲歩しないと大谷との契約を解約するなどとたびたび脅されたと主張しています。そして今年7月半ば、突如として原告2人はこのプロジェクトから外された。このため、バレロ氏と大谷の2人がプロジェクトを〈権力の乱用によって不法に妨害した〉と訴え、それに伴って失う可能性のある数百万ドルの賠償などを求めたのです」

これに対し、大谷サイドが動いた。9月14日に裁判所に提出した申立書で、原告からの訴状内容を突っぱね、棄却を求めたのだ。

「この申立書の中で大谷サイドは、〈大谷の名前、写真、肖像権の使用について、原告の2人は別のサイドプロジェクトにまで無断で使用した〉と主張。〈大谷とバレロに気づかれないうちに、大谷の名前と写真を使ったウェブサイト上で、サイドプロジェクトのウェブサイトに誘導するよう仕向けていた〉としています。

原告が訴える〈妨害行為〉については、〈クライアント（大谷）の名前が不正に流用されるのを阻止するための正当防衛だった〉と反論した。その上で、原告側の訴状内容は根拠のない誤った主張に満ちており、棄却されるべきだと結論づけています」（在米ジャーナリスト、以下同）

大谷が許せなかった"一線"

そもそも大谷がこのハワイの別荘に関する不動産開発事業にタッチしたのは、2022年ごろとみられる。事情に詳しい関係者が語る。

「大谷はハワイに自ら訪れ、当時からプロジェクトを担っていた松本氏とともに海沿いの区画を視察したそうです。松本氏はメディアの取材に対し、『大谷さんはハワイの星空がお気に入りだったようでした』と語っていました」

開発物件は全14区画あり、平均敷地面積は1エーカー（約4000平方メートル）、平均販売価格は1棟あたり約1700万ドル（約25億円）に上る。偶然にも、元通訳の水原一平受刑者（40）が違法賭博に手を出し、大谷の口座から詐取した総額である約1700万ドルとほぼ同額だ。

この視察で気に入ったのか、大谷がハワイの別荘を購入したというニュースが明るみに出たのは、真美子さんと結婚した直後の2024年4月ごろのことだった。

「ホームページ上には大谷の広告が掲載され、松本氏は多くのテレビに出演して別荘をアピールしました。プライバシーを重んじる大谷が別荘地の広告塔になることに違和感はありましたが、この時点でトラブルは表面化していなかったはず」（同関係者）

今回の棄却申立書で争点の1つとなっているのは、大谷の名前を不正流用されたと大谷サイドが主張する「サイドプロジェクト」だ。大谷との広告契約に関する部分は、訴状で黒塗りにされているため、詳細が分からない。しかし原告によると、「リゾート開発に関するウェブサイトは14か月間、何の変更もないままアクセスできる状態が続いており、バレロ氏が突然反発し、訴訟をちらつかせて脅してきた」（訴状より）というのだ。

「申立書の内容を見る限り、大谷サイドが指摘する原告側の問題点は〈大谷を利用してサイドブロジェクトのページに"誘導した"〉ことであり、そのページ自体に大谷の広告を載せたわけではないようです。

原告は昨年春から今年半ばまで、ウェブサイトの広告に大谷を使い続けてきた。もしそれが不正流用に該当するということであれば、原告からすれば『今更そんなことを言われても』という思いがあることは否定できないでしょう。

ただ、これまで通りに進めてきた不動産事業において、両者の間で何かがあったことは確実です。大谷サイドにとって原告側のどの行為が『許せない一線』だったのか、真相は訴状からは読み取れない」

しかし今回の訴訟に至るまで、大谷サイドが原告側に対して明らかに"行動"を起こしたケースがあった。それが、着工式の写真をめぐる騒動だ。

「娘さんを妊娠中の真美子さんが映った大谷とのツーショットがホームページに掲載されたのち、すぐに削除されたのです。大谷サイドからなんらかのリアクションがあったことを受けての対応とみられます。

肖像権の利用に関する契約の詳細はわかりませんが、大谷にとって身重の真美子さんの写真を広告に利用することは『超えてはいけない一線』だった可能性があります。このプロジェクトが発足し、広告契約を結んだ2023年初めの時点で、大谷のなかで妻子を持つという将来像が明確になっていなかったから、自分以外の親族については具体的な話をしていなかった可能性もあるでしょう」

さらにこの松本氏は訴訟を起こす直前まで、大谷ファミリーを巻き込んだ「営業」を続けていたのだった--。後編記事で詳報する。

（後編につづく）