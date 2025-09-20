京都vs清水 スタメン発表
[9.20 J1第30節](サンガS)
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 39 平戸太貴
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 16 武田将平
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 48 中野瑠馬
監督
チョウ・キジェ
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 11 中原輝
MF 14 山原怜音
MF 17 弓場将輝
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 41 羽田健人
DF 70 高木践
MF 8 小塚和季
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
FW 15 千葉寛汰
FW 23 北川航也
監督
秋葉忠宏
