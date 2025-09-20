岐阜vs長野 スタメン発表
[9.20 J3第28節](長良川)
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 5 石田崚真
DF 20 加藤慎太郎
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 18 山谷侑士
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 33 キム・ユゴン
DF 40 平瀬大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 97 福田晃斗
FW 9 ドゥドゥ
FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 16 石井光輝
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 25 田中康介
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
