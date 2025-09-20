¹Í¤¨¤¿¿Í¡¢Å·ºÍーー¥Ã¡ª¡Ê´¿´î¡Ë¡Ú3COINS¡Û¥Ýー¥ÁÉÕ¤¤¬´ò¤·¤¤♡¡ÖÍ¥½¨¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¡×
¥¹¥Þ¥Û¤¬¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È²ò·è¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸ª³Ý¤±¤Ç³Ú¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ýー¥ÁÉÕ¤¤Ç¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤â¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤é¤³¤ì1¤Ä¤ÇOK¤«¤â¡£Å¹ÊÞ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë
¡Ú3COINS¡Û¡ÖPVC¥Ýー¥ÁÉÕ¤¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¡×\660¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
IC¥«ー¥É¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ýー¥Á¤È¥ê¥Ã¥×¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ýー¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¡£¶á½ê¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤é¤³¤ì1¤Ä¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¥Ýー¥Á¤ÏPVCÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¿å¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥ëー¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÁ´4¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ä´¶¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Ê¥¤¥í¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ýー¥ÁÉÕ¤¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¡×\1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ï¥ó¥Èー¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥Àー¡£±ß·Á¤Î¥Ýー¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥á¤äÌÜÌô¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥ë¥ÀーÉ³¤ÏÉý¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î¤Û¤«¡¢¥³ー¥Ç¤ò¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥·¥ç¥ë¥ÀーÉ³¤Ï¡¢¹¥¤ß¤ä¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤µ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M