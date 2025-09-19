「私も夕食時によく『竹材 蒸篭』を使っています。野菜と肉や魚など具材を入れて蒸すだけでおいしい料理ができます」と話す良品計画の野瀬知美さん＝東京都文京区

無印良品を展開する良品計画が2024年9月に発売した「竹材 蒸篭」が人気だ。油を使わずに調理できる健康志向、手間のかからない時短にマッチして火が付いた「せいろ蒸し料理」ブームを後押ししている。商品開発を担当した良品計画の野瀬知美（のせ・ともみ）さんにヒットのヒントを聞いた（共同通信＝出井隆裕記者）

「せいろは伝統的な調理道具ですが『ハードルが高そう』『売っている場所が分からない』との声も多く、無印良品として使いやすい形状の商品の開発を始めました」

「竹材 蒸篭」はせいろ本体とふたは大、小のサイズを用意し、それを鍋やフライパンの上に置くための受け台がある。それぞれバラバラで販売し、本体1490円、ふた890円（いずれも大サイズ）、受け台1190円と手頃な価格にした。（価格は2025年8月時点）

高さのある深型が一番の売りだ。「いろいろなレシピに対応できるように和せいろの高さ、中華せいろの形状を融合させて、いいとこ取りにしました」。高さを確保したため健康志向の人が好む野菜の重ね蒸し、蒸気が通ってふっくら仕上がるパンやご飯の温め直しにも適している。

発売から約半年の売り上げは当初計画の約4倍に達した。計画を修正して増産したが、供給が追いつかず販売店舗も一部にとどめている。

「調理道具の開発では豊かさの実現を大事にしており、『竹材 蒸篭』でお客さまの食の文化を少し変えられたのではないかと思っています」。野瀬さんは岩手県出身、39歳。