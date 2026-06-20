阪神は、やはり主力が頼もしい。初回無死一塁で、ベンチは中野に犠打を指示。リーグ戦再開と同時に消極的な策が気になった矢先に、佐藤が先制二塁打で打線に火を付けた。初回のＤｅＮＡ・石田裕は腕を振ることができていなかった。手探りの段階での先制パンチに加え、立ち直った５回にも佐藤が適時打。ともに試合の流れを左右する場面で、まさに４番の働きだ。５回は大山の左犠飛も見事。低めのシンカーを強引に打ち上げたが、