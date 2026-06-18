9年間もの医学部浪人を強要され、監視と束縛の地獄を生きた娘は、なぜ就寝中の母を刺殺し、遺体を解体したのか。単純な「支配と憎悪」の結末と思われがちなこの事件の裏には、誰もが経験しうる「愛と呪縛のパラドックス」、そして日本の制度が抱える致命的な欠陥が隠されていた。（全2回の1回目）【動画を見る】「自分が死ぬか、母が死ぬか」医学部9浪を強要された娘が、母殺害の果てに語った“愛と呪縛”のパラドックス（初出：