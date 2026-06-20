思い込みや確認不足などによって起こる「凡ミス」。誰にでも起こり得る可能性があるものですが、歴史を辿ってみると、たった一つの小さな「凡ミス」で世界を大きく変えてしまった人たちがいます。そこで今回は、クイズ作家・近藤仁美さんの著書『世界を変えた「凡ミス」図鑑：昔の人たち、やらかしすぎ！』から一部を抜粋し、笑えないけど笑ってしまう、歴史的「凡ミス」をご紹介します。【書影】笑えないけど……笑っちゃう！！