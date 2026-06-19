俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女でインフルエンサーの希空さんは6月18日、自身のInstagramを更新。かわいらしいモデルショットを披露しました。（サムネイル画像出典：希空さん公式Instagramより） All About

「いろんなキティがいるからお気に入りを見つけて」希空がモデルSHOT公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 希空が18日、Instagramでハローキティの衣装を着た写真を公開した
  • さまざまなデザインのルームウェアを着用した姿
  • ショートパンツからは、ほっそりとした美脚が見えている
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