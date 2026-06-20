FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 1ー0 韓国代表（日本時間6月19日／グアダラハラ・スタジアム）【映像】韓国代表GK、味方と接触→落球する痛恨ミスの瞬間失点シーンでは、どのような対応をするべきだったのだろうか。DAZNで解説を務めた鄭大世氏（元北朝鮮代表）と森重真人氏（FC東京）が、韓国代表守備陣によるハイボール処理のミスについて議論を交わした。日本時間19日、FIFAワールドカップ2026グループA第2節で韓国代