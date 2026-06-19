実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、子供にテレビを見せた方がいい理由について語った。ひろゆき氏は「テレビ離れ加速、20代は7割・30代は6割がほぼ見ず NHK調査」というタイトルの記事を添付。この件について「テレビ、ラジオ、新聞は自分の興味のない話題や、自分のスタンスと違う意見も載っている。無意識のうちに自分の意見は他者とは違うと認識する為に世間との接点は