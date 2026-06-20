サッカーの北中米Ｗ杯を全試合配信する動画配信サービス「ＤＡＺＮ」が１８日、サッカー専用プラン「ＤＡＺＮＳｏｃｃｅｒ」の契約者に対して、「解約」「変更」「継続」を選択できる措置を発表した。今大会、ＤＡＺＮを巡ってサッカー専用プランに関する入会プランの表記が誤解を招いているとして批判が噴出した。「月額９８０円」との契約内容が前面に押し出されていたが、月単位の契約ではなく、実際は３か月後に月額２６