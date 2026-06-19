モデルプレス＝2026/06/19】セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」より、フルーティーで夏にぴったりな新作「トロピカルマンゴースムージー」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて6月23日（火）より順次発売する。【写真】「マンゴー」を使用した新作スムージー◆セブン新作“マンゴースムージー”が待望の登場新たにラインアップに加わる「トロピカルマンゴースムージー」は、濃厚な甘みととろける食感が特