岡田准一「くまさんみつけた」山田孝之と2ショット、あまりに個性的な風貌に驚きの声
俳優の岡田准一（44歳）が9月18日、自身のX（Twitter）を更新。「キラキラした場所でくまさんみつけた。」と、俳優・山田孝之（41歳）とのツーショットを披露したが、あまりに個性的な山田の風貌に、驚きの声が上がっている。
岡田は17日に韓国・釜山で開幕したアジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」に、主演やプロデューサーを務めたドラマ「イクサガミ」（Netflix）で参加。また、山田は韓国映画「グッドニュース」（Netflix）に出演しており、監督らと共に同映画祭に参加していた。
18日に更新したXで岡田は、「キラキラした場所でくまさんみつけた。」と、立派すぎるヒゲをたくわえた山田とのツーショットを投稿。これにファンからは「えっ、待ってｗｗｗ これ山田さんなの？？」「本物のヒゲなのか…すごいな…」「山田孝之おもろすぎるｗｗ」「ほんとにくまさんみたいだ」など、驚きの声が上がっている。
