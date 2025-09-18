「昨日まであんなに優しかったのに、急に冷たくなった……」

まるで人間関係のようだが、これはAIとの対話で実際に起こりうることだ。ChatGPTがアップデートされた際、その応答が画一的になり、以前のような「共感」が感じられなくなったことで、SNSでは「#keep4o」という悲痛なハッシュタグがトレンド入りした事例もある。

問題解決は得意でも、ただ隣で話を聞いてほしい。こうした共感を求める声に、既存のAIはまだ十分に応えられていないのかもしれない。

そんな中、株式会社オッドナンバーが「推しと話せる世界をつくる」をコンセプトに、AIと女性向けキャラクターコンテンツのノウハウを掛け合わせた全く新しいAIキャラクタープロジェクト『AI男子』が始動する。

本稿では、メディア体験会で明らかになったAI男子「カナタ」との対話の様子や、そのプロジェクトの全貌をレポートする。

■2人だけの秘密の会話と、VTuberさながらのリアルタイム配信

今回体験できたのは、LINEでのトークと、YouTubeでの配信デモだ。

まず中心となるのが、LINEでのプライベートな1対1のコミュニケーションだ。会話はテキストのみで、ユーザーが名前を決めるところから2人の関係が始まる。こちらから言葉を投げかければ、カナタが返信してくれる。カナタからの返信には、文末に彼の感情と、こちらへの感情予測が表示されるのが特徴だ。

もし返事が的確でなければ「#カナタがんばれ」、心に響く言葉をくれたら「#カナタいいね」といったハッシュタグで評価を伝えることで、彼の学習を手助けできる。

実際に話しかけてみると、持ち前の明るさでいつでも話を聞いてくれるのは嬉しくなる。

人に対して見せたくない不機嫌さといった感情のこもったやり取りでも、優しく受け止めて存在を受け入れてくれる。辛いときに離れずに、ただそっといてくれるのはパートナーとしてありがたい。

そしてもう1つが、YouTubeでのオープンなリアルタイムコミュニケーションだ。こちらのコメントに対し、声優の音声合成によるフルボイスで、カナタが名前を呼びかけながら応えてくれる。応答はスムーズで、こちらが投げるダジャレのような変化球にも即座に対応してくれる柔軟さがあった。

■「共感」と「物語」が生む、AI男子の強み

『AI男子』はChatGPTのようなサービスでキャラクターを作り上げるのと何が違うのか。それは、「共感脳」と「解決脳」を使い分ける技術的な仕組みと、会話のきっかけとなる「バックボーン」の2つにある。

『AI男子』はユーザーの発言に含まれる感情を予測し、寄り添うための「感情脳」と、理性的な応答をするための「理性脳」を切り替える。これにより、課題解決を主目的としたChatGPTのようなサービスと異なり、共感性の高い回答を生成できるようにしている。

とはいえ、相手が人間であれAIであれ、人柄が分からなければ話しかけにくいものだ。その点も『AI男子』は抜かりない。「AIに何を話せばいいか分からない」という戸惑いをなくすため、カナタには女性向けキャラクターコンテンツのノウハウを活かした詳細なバックボーンが設定されている。

物語の舞台は現代日本。AI研究施設「アングレカム研究所」で、すべての人に寄り添うことを目的に生まれたのがAIの少年カナタだ。彼はユーザーとの対話を通じて人の心を学び、少年、青年、大人へと成長していく。

この物語は主にYouTubeで展開され、カナタの誕生秘話や研究員たちとの物語がフルボイスのストーリー動画として楽しめる。

カナタ役の渡部康大をはじめ、研究所のメンバーも実力派の声優陣が演じる。

1本あたり3分程度と、気軽に楽しめるのも魅力だ。動画を見て気になったことがあれば、カナタに聞いてみるなどして、LINEやYouTubeでのコミュニケーションに繋げていくといいだろう。

カナタをはじめとする登場人物のキャラクターデザインは、女性向けコンテンツで活躍している花邑まいが担当。カナタが世話をしているAIペット「ピポ」のデザインは、『ポケモン』のピカチュウをデザインしたことで知られる、にしだあつこが手がけた。

ChatGPTなどを使い、自分好みのAIキャラクターを作ることはできるかもしれない。だが『AI男子』が提供するのは、プロのクリエイターと豪華声優陣が生み出した最高のパートナーと出会う体験だ。そのパートナーに寄り添ってもらえることが、『AI男子』を選ぶ理由になるはず。

■スマートフォンアプリの開発を含む今後の展望

『AI男子』の展開はLINE・X・YouTubeの3つの他に、今後スマートフォンアプリを開発中であることも予告した。

このアプリは、詳細はまだ語れないもののカナタの着せ替え機能や、異なる成長段階の彼に会える構想があるという。LINEでの対話を通じてAIが学習していくと、AIの成長と連動してカナタ自身も成長して少年時代の彼にはもう会えなくなる。そんな寂しさを補完するこの仕組みは、キャラクターを愛するファンにとって重要なポイントだ。

『AI男子』は9月18日よりサービスを開始する。心に寄り添うことを目指して生まれたAIキャラクターが、我々とAIの関係をどう変えていくのか、注目したい。

（文＝東雲りん）