乱立していた中国EVメーカーもいよいよ明暗クッキリ！　EV普及率の高いタイのモーターショーでみえた各社の動向WEB CARTOP

乱立していた中国EVメーカーもいよいよ明暗クッキリ！　EV普及率の高いタイのモーターショーでみえた各社の動向

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • タイ市場で中国系BEVブランドの勢いに変化が見え始めているという
  • BEV普及率が20%を超えているタイでは、その普及を中国系ブランドがけん引
  • 乱売競争と市場鈍化により、各ブランドで今後の戦略が大きく異なると筆者
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