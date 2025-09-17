女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？
正確なアイアンショットを武器とする女子プロたち。彼女たちが実際に使用しているアイアンシャフトを調査し、それぞれのモデルの特長をレポートする。
【写真】『850GH neo』『トラヴィル』『MCI』『MODUS3 TOUR120』など5点剛性を公開！ シャフトのしなり方が分かる
◇ ◇ ◇女子プロに多いのは、70〜90g台の軽量スチールを使用するケース。「全英女子オープン」を制した山下美夢有は、6Iに『ZXi5』、7I?PWに『ZXi7』を入れ、シャフトには『DG85 R300』を採用。中調子の軽量スチールについて「ある程度しなりつつ、しっかりしているイメージです。風でも球が負けませんし、スピン量が増えすぎることもない」と山下は説明する。同じく海外メジャー「シェブロン選手権」を制した西郷真央は、6I〜PWで『JPX923 FORGED』に『N.S.PRO 850GH neo S』を組み合わせている。先端が動かない方向性重視のモデルで、安定感がありながらもボールが楽につかまるのが特長だ。女子ツアーでは『N.S.PRO 850GH S』を愛用する選手も多い。河本結は5・6Iに『APEX PRO』、7I〜PWに『APEX TCB』を使用し、同シャフトを装着。今季3勝の佐久間朱莉も、6Iに『i240』、7I〜PWに『BLUEPRINT S』を組み合わせ、同シャフトを選んでいる。手元のダブルステップでタメが作りやすく、ハンドファーストで打ちやすいのが特長。やさしい軟鉄ヘッドと合わせれば、楽に球を上げることができる。一方で、50〜80g台の軽量カーボンを使用するのが、昨年海外メジャーを制した古江彩佳。6I〜PWで『221CB』に『トラヴィル 85S』を採用している。『トラヴィル 85S』は中元調子で手元がしなり、入射角を緩やかにするため、落下角度が大きくなり硬いグリーンでも止めやすいメリットがある。女子では珍しく100〜130g台の重量スチールを選ぶのが、今季米ツアー優勝も果たした竹田麗央。5Iに『ZXi5』を、6I〜PWに『ZXi7』を入れ、『N.S.PRO MODUS3 TOUR120S』を採用。「先端が硬いので、体の回転を生かしてフェードが打ちやすいんです」と竹田は語る。先端剛性の高いモデルを使うことで、ヘッドをコントロールする意図がうかがえる。選手たちはそれぞれのスイングに合わせ、最適なシャフトをチョイスしている。あなたならどのモデルを選ぶ？◇ ◇ ◇人気アイアンシャフト21モデルを徹底調査。関連記事【アイアンシャフト選びは7番のキャリーと高さ! キャリー140Y以下なら軽量シャフト、140Y以上で高さが欲しいなら重量カーボン】で詳細をチェックできる。
