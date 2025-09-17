毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。9月5日～9月11日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

1位：DECO*27「モニタリング (Best Friend Remix) feat. 初音ミク」2位：HANA「BAD LOVE」MV3位：藤井 風「Prema」MV4位：aespa「Rich Man」MV5位：CUTIE STREET「かわいいさがしてくれますか？」MV7位：Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」『CEREMONY』Live8位：GReeeeN（GRe4N BOYZ）「愛唄」MV9位：SKY-HI「At The Last」『THE LAST PIECE』Performance10位：Aぇ! group「常夜灯」『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』Live

今回取り上げるHANAの最新配信シングル「BAD LOVE」は、ラウドなギターを取り入れたパワフルな楽曲。ロックなスタイルという意味では、切なくエモーショナルなギターが印象的だった7月リリースのシングル「Blue Jeans」の路線を引き継いでいるものの、ビートの強さや歌唱のパワーは正反対と言っていいほど。廃墟からメンバーたちを救出していくという筋立てのダークで緊迫感のあるMVも、“青春”を描いた「Blue Jeans」とは対照的だ。

平歌では、UKドリルのリズムパターンを援用したビートが疾走感と力強さを両立。サビ前にジャージークラブ的なパターンにリズムチェンジしてビルドアップを演出したうえで、ロック的なエイトビートのフィーリングが色濃いサビに突入する。サビのメロディはシンプルかつ印象的で、パフォーマンスの見せ場というよりも、ライブのような場所でオーディエンスも一緒にシンガロングできそうなとっつきやすさもある。たとえば、高めの音域で堂々と歌い上げる「ROSE」や「Burning Flower」のサビと比べれば、まったく違う作りになっていることがわかるはず。

ポイントは、やはりこのサビのシンプルさだろう。サウンドもさることながら、こうした「オーディエンスを巻き込む力」をサビに感じさせる楽曲のあり方もまた、“ロック的”と言えるかもしれない。また、逆説的ながら、そうした親しみやすさゆえに、キャラクターをこめた歌唱を通じて歌に説得力を与えなくてはいけないとも言える。

もっとも、楽曲単体のインパクトという点では、タメを活かしたクライマックスの作り方や中毒性のあるサビのフレーズなど、定石を手堅く押さえたメジャーデビュー曲「ROSE」の華やかさがやはり頭ひとつ抜けているようにも思う。もちろん、デビュー1年目のHANAが、さまざまなスタイルの楽曲を披露してグループの世界観を広げ、表現の幅を見せつけていくプロセスの中にあることは明らかだ。プレデビュー曲とオーディションの審査曲を除けばまだ世に出ている楽曲は4曲だけだが、それぞれにしっかりとMVが制作されていることから考えても、一曲一曲を丁寧に届けようという意図があるのだろう。それに、意表を突いた展開や転調などフックになるようなフレーズやギミックを多用しすぎず、いわば直球勝負に出ること自体がある意味HANAらしさなのかもしれない。

コンスタントなデジタルシングルリリースが今後どれほど続くかはわからないが、すでに発表されている来年のツアーに向けてリリースされるであろう作品にも期待したい。

（文= imdkm）