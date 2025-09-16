「パンを顔に近づけ戻す」「髪や袖はパンに接触」パン屋で見かけた“非常識ママ”の奇行【ママリ】

パンに髪の毛や服の袖が触れていることに気づかないママ

聞いてください！



この前パン屋さんで、子連れのママさんが前にいたのですが、

・パンをひとつ取っては顔の近くまで持ってきて隅々までチェック→戻す

・一旦トレーに取ったパンを戻す→同じ種類のパンの他のものを物色（それも戻す）

・わざわざ奥の方から取るから髪や袖が手前のパンについてる

という行動をしていてすごく嫌な気持ちになりました😂



少しでも大きいものとか具が多いものを見極めてたのかもしれません😂



お会計の時に、「ご自由にどうぞ」のパン屋さんのステッカーを凄い勢いで5～6枚取ってて、もはや笑ってしまいました（笑）



私もパン屋さんとかミスドとかで、あまりにも個体差があれば大きい方を選びたくなりますが、子どもに恥じないよう、まわりを見れる人でありたいと思いました😂 出典：

qa.mamari.jp

飲食店でマナーの悪い客を見つけて不快な気持ちになったことはありませんか？アプリ「ママリ」にも、パン屋さんで目撃した迷惑すぎるママについての投稿者がありました。ある日、投稿者さんがパン屋さんに行くと、前には子連れのママが。様子を見ていると、パンを顔の近くまで持っていってチェックするなど思わず目を疑ってしまうような行動をしていたそうです。

投稿者さんの目の前にいたママは、離れたところからパンを選ぶのではなく、パンを1つずつ顔の近くまで持っていき、隅々までチェック。気に入らないパンは元に戻すという行動を繰り返していました。



トレーの奥の方に置いてあるパンをわざわざ取ろうとするため、手前側のパンに髪の毛や服の袖が触れていたそうです。パンを持ってチェックするだけでも気になるのに、髪の毛や服の袖が触れているのを見てしまってはとても不快な気持ちになりますよね。

マナーの悪いママにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「非常識すぎる」「ママの行動なんて無理」との声がありました。

非常識すぎますね。

というか、意地汚いです😰



嫌な気分になりましたね💦

ここの投稿をその非常識ママさんが見てくれたらイイのにって思います。😟 出典：

qa.mamari.jp

ママさんの行動ですか！？無理ーーー😂😓😱



パン好きなんですけどパン屋ってめちゃくちゃ汚いと思います…



あたしも前、ママさんと5歳くらいの男の子がいて、「触ったらだめよ～～」って言いながら子供全然見てなくて、子供パンつんつんしまくりで「こら！！！」って言いたかったです(言ってない😂) 出典：

qa.mamari.jp

セルフスタイルのパン屋さんでは、子どもが誤ってパンに触れてしまい、やむなく買い取るという話は耳にします。しかし、大人が意図的に商品を手に取って吟味している様子を目にすると、驚きや戸惑いを覚える人もいるでしょう。



大きさや具の量にこだわりたい気持ちは理解できますが、手で触れることで商品の価値を損なう可能性があるのも事実です。もし均一性を求めるのであれば、個包装されたパンを販売しているスーパーを選ぶなど、別の方法を検討するのも一案です。



今回の投稿は「自分の行動が誰かの不快感や不利益につながることがある」ということを考えさせられる出来事でした。焼きたてのパン屋さんは狭い店内で商品を自分で取る形が多いため、思わぬ接触が起きやすい場でもあります。だからこそ、まずは自分自身が注意を払い、マナーを守って気持ちよく買い物できるようにしたいですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）