¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç³èÌöÃæ¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¡ª¡ÖÇã¼èOP¤Ê¤·¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÎ©ÀÐ·ÉÇ·CEO¤¬ÌÀ¤«¤¹
³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¡£
14Æü¤Î¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼Àï¤Ï0-3¤ÈÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¦¼Ô¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Ï¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢MF¾¾ß·³¤ÅÍ¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤È7Ì¾¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·CEO¤¬11Æü¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ª¥Õ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÂàÃÄ¤ÇÆÀ¤¿¼ý±×¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½¤ËºÆÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ½»»¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Î©ÀÐ»á¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¥í¡¼¥ó¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿U-22ÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÍ£°ì¡¢¸åÆ£·¼²ðÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥ÈÂ¦¤¬±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·ë²Ì¡¢ºÇÍ¥Àè¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥ÈÂ¦¤¬Çã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¸åÆ£¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£20ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Î©ÀÐCEO¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¡È5Ç¯°ÊÆâ¤ËºÄÌ³Ä¶²á¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤²ÝÂê¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£STVV¤Ï¤³¤ì¤ò3Ç¯¤ÇÃ£À®¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÄÌ³Ä¶²á¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½ºß¡¢ºâÀ¯Åª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤¬¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤ËÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤â¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¿ø¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¤Þ¤º¡È¾å°Ì¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¡É¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã£À®²ÄÇ½¤ÊºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢À¤³¦¤Ç¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤10¿Í
ºòµ¨¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤À¤¬¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ë¤è¤êÅê»ñ¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿·À¸¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬º£µ¨¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£