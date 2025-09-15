この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「Googleの進化が止まらない！神AIツール5選からみる今後のGoogle AIについて解説しました」と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株の有馬由華氏が、Googleの最新AIツール群について徹底解説した。有馬氏は動画内で、AIを使ったリサーチや画像生成、Google AI Studioなど多彩なツールの使いどころや、Google AIの未来について自らの見解を語っている。

冒頭では「毎日リサーチばっかりでちょっと疲れちゃった」と語りつつ、「Googleさんのやつがおすすめだね」とAIリサーチの最先端を紹介。「Deep Researchっていうのがあるのよ」とし、その仕組みやメリットを「SEOで使われる品質スコアの高い記事を精緻に選び、ユーザーが求める答えを要件定義まで落とし込む」と徹底解説。「優秀な部下って感じ？」「上司の意見を汲み取ってリサーチしてくれる」と、実際に画面を使ったデモも踏まえ深堀りした。

続いて、Googleの画像生成AI「ImageFX」や、プロ向け無料AIプラットフォーム「Google AI Studio」を紹介。「ImageFXは無料だけど商用利用はグレー」「Google AI Studioでは有料のはずのGeminiも無料で使える」とそのお得感を伝える一方、「本来は開発者向け。チャット履歴が残らないなどの制限もある」と注意も呼びかけた。

さらなる目玉として、AI同士が会話しながら広告施策まで提案してくれる高度なGoogle AIのデモを公開。「怖いんだけど、ちょっと人間いらなくない？」「職を失う人めちゃくちゃ増えるんじゃない？」と、急速な自動化への危機感を隠さなかった。有馬氏は「AIがすごいって言われても、結局まだまだAIの精度って人間ほどじゃないから、嘘ついちゃう情報もある。AIに過信しすぎず、人間がソース元までチェックすることが重要」と冷静さを促した。

動画の終盤では、「GoogleのAIはもはや“進化がすごすぎ”。使いこなさないと生産性で大きく差がつく時代」と強調しつつ、「でもAIに考えさせて、最終的なチェックや設計は人間の仕事」という姿勢を推奨。「今後も上流設計や変わらない力を磨き続けて、AIとうまく付き合っていくことが大切」と動画を締めくくった。

02:01

FeloとDeep Researchの違い・使い分けガイド
06:28

有料Geminiが無料!?Google AI Studioの衝撃
12:36

まとめとエンディング｜AI活用で生産性アップのコツ

デジタルアスリート株式会社運用メンバーが語る【ChatGPT×営業】資料作成・ペルソナ設定をAIで爆速化！デジアス社員のリアルな使い方

 デジタルアスリート株式会社のプロ集団が語る【業務効率化の最適解】WEB広告代理が実践するAIツール活用事例を大公開！

 デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が語る　【AI初心者向け】迷っているならコレ！動画生成AI9選を徹底比較！

