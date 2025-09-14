この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

キャンピングトレーラーYouTuber・ばも「いくらお金があっても結局けん引免許不要トレーラー選びたくなる理由」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気キャンピングトレーラーYouTuber・ばもさんが、自身のYouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」にて、『これを見れば、どちらを買えば良いかわかります→けん引免許不要かけん引免許必要のキャンピングトレーラーが良いか！？』と題した比較動画を公開。けん引免許が不要なモデルと、けん引免許が必要なモデルのキャンピングトレーラーを徹底比較し、その違いやメリット・デメリットを分かりやすく語った。



動画冒頭でばもさんは「けん引免許不要のキャンピングトレーラーはコスパが最高」と断言。その理由について、「値段も新車で400万円くらいで買えて、維持費も安い。保険もかからないし、中古でも値下がりしにくい」と実体験をもとに詳しく解説した。一方で、けん引免許が必要なモデルは「上はいくらでも大きくできるが、そもそもけん引免許取得のハードルが高い。買うときの金額は新車で300万～400万円ほど差が出るし、免許を持っている人自体もレア。だから中古は逆に狙い目」と、リアルな市場事情についても触れた。



さらに「免許不要のトレーラーは自宅に車2台分のスペースがあれば気軽に置ける。コスパが良すぎて、お金があっても結局トレーラー選んじゃうよね」と、他のユーザーやキャンピングトレーラー仲間との議論から得た納得感を明かした。「居住空間の広さも意外に確保できる。ダブルベッドも備えられて、家族5人でも旅ができちゃいます」とその快適さや家族向けの魅力を紹介。



一方で「けん引免許ありモデルでも居住空間は思ったほど広くならない。就寝定員が増える割には、実際の室内の差はそこまで大きくない」「免許取得のハードル、停める場所、維持管理の面倒さも結構ある」などデメリットにも言及。「お金も時間も潤沢な人が、さらに広い居住空間を求めるならけん引免許ありはアリだけど、現実的には面倒が多い」と冷静な視点も強調した。



動画の締めでは「キャンピングトレーラーのコスパの良さに気付いた人、私の講義動画を見て『買いました！最高です』という方も増えています。何か質問や要望があればぜひコメントしてほしい。メンバーシップのバモログコミュニティも活用してほしいです！」と、視聴者への呼びかけで動画を結んだ。