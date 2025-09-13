東京カメラ部2025写真展「つながる世界。」が開催中 1,000点以上の作品が展示 9月15日（月・祝）まで
東京カメラ部2025写真展が、東京・渋谷ヒカリエで9月12日（金）から開催されている。前年の「10選」を含む1,000点以上が展示されている。会期は9月15日（月・祝）まで。
Facebookを中心に活動する東京カメラ部が送る恒例の写真展。今回は「つながる世界。」をテーマに、2024年の人気作をはじめ、「日本写真100景〈四季〉」フォトコンテストの入賞作などが展示されている。
2カ所あるステージでは、サポート企業や協力団体によるセミナートークショーが連日開かれる。
キヤノンフォトプリントセミナー（事前申込制）の会場
作品展示に加え、会場にはサポート企業や協力団体のブースが展開。。カメラ、プリンターのメーカーとしては、OM SYSTEM、富士フイルム、エプソン、ライカ/パナソニック（Lマウントアライアンス）のブースが設けられていた。
OM SYSTEM
キヤノンはPIXUS TS8830でのプリント体験を提供
ライカ/パナソニック
開催日時
2025年9月12日（金）～9月15日（月・祝）11時00分～20時00分
※最終日は18時30分に閉場予定
会場
渋谷ヒカリエ9F「ヒカリエホール ホールA」
入場料
無料