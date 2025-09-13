東京カメラ部2025写真展が、東京・渋谷ヒカリエで9月12日（金）から開催されている。前年の「10選」を含む1,000点以上が展示されている。会期は9月15日（月・祝）まで。

Facebookを中心に活動する東京カメラ部が送る恒例の写真展。今回は「つながる世界。」をテーマに、2024年の人気作をはじめ、「日本写真100景〈四季〉」フォトコンテストの入賞作などが展示されている。

2カ所あるステージでは、サポート企業や協力団体によるセミナートークショーが連日開かれる。

キヤノンフォトプリントセミナー（事前申込制）の会場

作品展示に加え、会場にはサポート企業や協力団体のブースが展開。。カメラ、プリンターのメーカーとしては、OM SYSTEM、富士フイルム、エプソン、ライカ/パナソニック（Lマウントアライアンス）のブースが設けられていた。

OM SYSTEM

エプソン

キヤノンはPIXUS TS8830でのプリント体験を提供

富士フイルム

ライカ/パナソニック

開催日時

2025年9月12日（金）～9月15日（月・祝）11時00分～20時00分

※最終日は18時30分に閉場予定

会場

渋谷ヒカリエ9F「ヒカリエホール ホールA」

入場料

無料