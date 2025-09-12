¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×ÌÏ¤·¤¿ÇÝÍÜÆù¡¡ËüÇî¡¢Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´Û¤ÇÅ¸¼¨
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç12Æü¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÇÝÍÜÆù¤ÎÅ¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥·¤ÎºÙË¦¤ò´ð¤Ëºî¤ëÇÝÍÜÆù¤Ï¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁÉÔÂ¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¾ºêÅµÌï¡¦ÂçºåÂç¶µ¼ø¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤Þ¤ÀÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÝÍÜÆù¤Î²ÄÇ½À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¼ÂÍÑ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂçºåÂç¤ä´ë¶È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÇÝÍÜÆù¤ÏÂç¾®2ÅÀ¤¢¤ê¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¶ÚÆù¡¢¸ý¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤Ï»éËÃ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥·¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿´´ºÙË¦¤ò¥·¥ã¡¼¥ì¤ÇÇÝÍÜ¡¢Ìó3½µ´Ö¤«¤±¤ÆºîÀ®¡£¤Ç¤¤¿Æù¤ò¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯·Á¤ËÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇË¡Î§¤¬Ì¤À°È÷¤Î¤¿¤áÍè¾ì¼Ô¤ËÄó¶¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¦µæ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¾¾ºê¶µ¼ø¤Ï¡Ö¿©´¶¤âÌ£¤âÆù¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ë¡À°È÷¤¬¿Ê¤á¤Ð¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Ç¤â»î¿©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾®·¿¤Î¼«Æ°À¸»ºÁõÃÖ¤òÉáµÚ¤µ¤»¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼«Âð¤ÇÇÝÍÜÆù¤òºî¤ëÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯·Á¤ÎÇÝÍÜÆù¤ÏËÉÉåÁ¼ÃÖ¤ò»Ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËüÇîÊÄËë¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£