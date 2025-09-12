大人コーデに合う「楽ちんローファー」→【グローバルワーク】に売ってた！

足元に重厚感ときちんと感をもたらしてくれるローファーは、秋冬になると履きたくなるシューズの筆頭。学生っぽさを感じさせず、大人コーデに合うローファーは【グローバルワーク】で探すのが吉かも！ 今回はグローバルワークから、大人に似合うデザインと楽な履き心地を兼ね備えたおすすめのローファーをピックアップ。スタッフさんのローファー合わせ術とあわせて、ぜひ参考にしてみて。

クッション性と軽さを備えた厚底ソールがポイント

【グローバルワーク】「エアかる厚底ローファー」\5,490（税込）

フラットな厚底ソールのぽってりとしたフォルムが大人コーデに重厚感をプラスし、スタイルアップも狙える一足。ソールにクッション性を持たせているほか、全体の軽さにもこだわっており、「長時間の歩行でも疲れにくい」（公式ECサイトより）というのが魅力です。大げさになりすぎない厚底ソールは、大人世代もトライしやすいはず。

ワンピースに埋もれない大きめバックルの存在感

カジュアルなデニムワンピースの足元に、スエード素材の厚底ローファーをチョイス。ワンピースの目を引くボリューム感に埋もれないフォルムと大きめのバックルが存在感を発揮し、クラシカルなムードに寄せてくれます。ブラック × スエード以外にも、色や素材の組み合わせの種類が豊富なので、好みのテイストやシーンに合った一足が見つかりそう！

しっかり歩きやすいエレガントなヒールローファー

【グローバルワーク】「らくっションヒールローファー」\5,490（税込）

よりキレイめなテイストが好みなら、エレガントな雰囲気が漂うヒールローファーをチェック。約4.5cmのヒールは、公式ECサイトによると「クッション性が高く、ヒールも程よい高さなので歩きやすさもばっちり」とのこと。深めに設定された甲の部分もしっかりと足を覆いやすく、ヒールシューズながら気負わず日常で履ける一足になるかも。

スマートなフォルムとパーツがきちんと感を演出

ブルーのデニムジャケットに白のナロースカートという淡色の上下には、ダークブラウンのヒールローファーがちょうどいい引き締め役に。丸みを帯びたスマートなスクエアトゥとゴールドカラーのパーツが上品さを高め、コーデにきちんと感を演出しています。太めのヒールは安定感にも期待できるので、普段はフラットシューズ派という人も新たな選択肢に加えてみて。

writer：かんだちほ