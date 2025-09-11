『サマーウォーズ』をはじめ、数々のアニメーション作品で知られる細田守監督が現地時間10日、カナダのトロント国際映画祭に参加。ハリウッドスターと交流しました。

今回、世界各地の映画祭で高く評価された話題作や、気鋭の監督の最新作、世界的な名匠の新作がラインアップされる『スペシャル・プレゼンテーション部門』に選出された細田監督の最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）。細田監督がトロント国際映画祭に参加するのは、2015年の『バケモノの子』以来、2回目となります。

映画は、父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語。芦田愛菜さんが、主人公の王女・スカーレットの声を担当しています。

公式上映に先立ち、配給会社主催のディナーパーティーに招待された細田監督は、『ボヘミアン・ラプソディ』で知られるラミ・マレックさんをはじめ、数多くのハリウッドスターや映画関係者と交流。特に細田監督と盛り上がったのは、『アベンジャーズ』シリーズのブラックウィドウなどで知られるスカーレット･ヨハンソンさん。過去の出演作の話題で盛り上がったほか、今回、細田監督が手がけた『果てしなきスカーレット』の主人公と同じ名前であることを伝えると、驚いて作品に興味を持った様子を見せました。

■レッドカーペットでは、細田監督の前に大勢のファンが集結

さらにレッドカーペットでは、細田監督の前に、『時をかける少女』や『おおかみこどもの雨と雪』などの過去作品のチラシや書籍を手にした大勢のファンが、サインや記念写真を求めて集結。細田監督は、ファンひとりひとりに対して、丁寧に言葉を交わしながら交流を楽しみました。

細田監督は「トロント国際映画祭は世界中から映画好きの方が集まって見てくれるので、どんなふうに『スカーレット』を受け止めてくれるのか、非常に楽しみです。大きな会場で（ファンの）皆さんと一緒に見られるのはうれしい」と喜びを語りました。