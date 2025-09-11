¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡×¥³¥é¥Ü¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¡Ô¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ÕÈ¯Çä¡¡¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡ÈAR¥Õ¥©¥ÈÂÎ¸³¡É¤â
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡×¤ò9·î17Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈºÇ¶¯¡×Êü±Ç
¡¡2025Ç¯¤Ë¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢50¼þÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢20¼þÇ¯¤Î¥¯¥í¥ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë2¼ï¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿¨´¶¤Î¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï320±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£10·îÃæ½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é»£±Æ²èÌÌ¤òµ¯Æ°¤·¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥«¥Ã¥×Á°ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡×¤Ë¤«¤¶¤¹¤È¡¢AR¥Õ¥©¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï10·î28Æü¤Þ¤Ç¡£¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òË¬¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈºÇ¶¯¡×ÊÔ¤¬¡¢9·î16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£