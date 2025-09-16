¡ÖYouTube¸«¤Ê¤¬¤é½ÉÂê¤·¤Æ¤¿¡×ÅìÂçÀ¸¤¬¸ì¤ë¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡É
¡ÖKIDSNA STYLE¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ÚÅìÂçÀ¸¤Î¼ÂÂÖ¡Û¡×¤Ç¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤¿¤Á¤¬³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤äÍÄ¾¯´ü¤Î²á¤´¤·Êý¡¢¿Æ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸³ØÉô4Ç¯À¸¤ÎÃËÀ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤À¡£Èà¤Ï¡ÖÊ¸»ú¤Ë¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¶¦´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢ÆÃ°Û¤ÊÃÎ³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò¿§¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹â2¤ÎºÇ¸å¤Î»þÅÀ¤Ç±Ñ¸ì¤¬Á´¹ñ20°Ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¿Æ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤·¤í¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤ÎÊ¸³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¿Æ¤Ï´°Á´¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶µÍÜ³ØÉô¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤â¡¢¡Ö»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÁ´Éô¤Ê¤ó¤È¤«¹©É×¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë¿Æ¤Î»ÑÀª¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Íý²Ê°ìÎà¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤Ï¡ÖYouTube¸«¤Ê¤¬¤éÌ¡²èÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é½ÉÂê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃæ³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â½ç°Ì¤Ï°ì·å¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶µÍÜ³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡ÖÀäÂÐÅªÉÏº¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÉÏ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»Ù±ç¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ²è°ìÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅìÂçÀ¸¤Î»Ñ¤À¡£Ê¸³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÊÙ¶¯¤Î°ìÈÖ¤Îº¬´´¤Ï¸À¸ìÅª¤ÊÍý²ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò°é¤à¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
