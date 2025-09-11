サムスンの次期フラッグシップ最上位機「Galaxy S26 Ultra」のカメラ仕様に関する詳細な情報が流出しました。

↑夜間撮影にもっと強くなる？（画像はGalaxy S25 Ultra）

独テックメディア編集者のRoland Quandt氏と、著名リーカーのIce Universe氏がほぼ同時期にS26 Ultraに関する情報を発信しており、それらを総合すると主なカメラ仕様は次の通りです。

メイン カメラ : 2億画素センサー（1/1.3インチ ISO CELL H P2 ）を引き続き搭載。ただし絞り値は F1 .4に拡大し、光感度が約47％向上。暗所での撮影性能が強化されています。 超広角 カメラ : 5000万画素、 F1 .9で変更なし。 望遠 カメラ （3倍ズーム）: 画素数が1000万から1200万にアップし、より大きなセンサー（S5K3LD）を採用。 望遠 カメラ （5倍ズーム）: 5000万画素のままですが、絞り値が F3 .4から F2 .9へと改善され、光感度は38％向上。

さらにIce Universe氏は、S26 Ultraではカメラ「アイランド」が復活すると指摘しています。具体的には、メイン・超広角・5倍望遠を一段高いユニットにまとめる設計で、強化されたカメラ仕様に対応したものとみられます。

最近の噂では、Galaxy S26 Ultraはクアルコムの次期ハイエンドチップ「Snapdragon 8 Elite Gen」の上位版を搭載し、5000mAhバッテリー、有線60W充電、Qi2磁気ワイヤレス充電に対応するそう。

最先端の性能を備えると同時に、夜間撮影やズーム性能がさらに大きく向上することが期待されます。

