ロシア出身で、兵庫県姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。番組のキャスティングに不満を述べた。

今放送のメールテーマは「周りで負けまくっている人」だった。小原は「このタレントの仕事をしてるとさ、仕事が入るか入らないかのタイミングってあるじゃないですか。（出演オファーが）入ったのになくなってしまうパターンが結構あって。今、万博でしょ？ 万博の仕事入ってたのよ。とっても大きな仕事が」と切り出した。

「それが1カ月前に諸事情により経費とかどうのこうのとかでなくなって。私が出る枠、ハリー杉山が出てる」と打ち明けるとスタジオ大爆笑。「許せないんだよ！ NHK！ 私の方が、関西だったらね、と思ったけど」と主張した。

水曜コメンテーターの松田ゆう姫から「彼は英語しゃべられるから」と指摘されると、小原は「私だってChatGPT使ったらいけるよ。最先端なんだろ！ 英語話せなくてもコミュニケーションできるとかさ」と声を張り上げた。

そして「許せない。ことあるごとにだいたいハリー杉山。あとはサヘル・ローズさん。すっごい取られる。あと長谷川ミラね。この辺にはいつも負けてる」とぶっちゃけた。