お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、17日放送のTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』(毎週日曜13:00〜17:00)で、ゲスト出演したタレントの渡辺正行への感謝を語った。太田光○渡辺正行からのエール「自分の事務所でちゃんと頑張れ」爆笑問題はかつて事務所独立に伴い、一時的にテレビなどから姿を消すことになった。当時について、太田は、「唯一使ってくれたのはこのリーダーなんですよ」と回顧。渡辺から、「うちはそういうの関