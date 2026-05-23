昨年秋、鳴り物入りで始まったＮＨＫのインターネットサービス「ＮＨＫＯＮＥ」。放送法改正によりネット業務が放送と同等の必須業務と位置付けられたことから、幅広く普及させる必要があるが、半年余りが過ぎた今、登録アカウント数は４００万件弱と、受信契約総数の１０分の１にも満たない状況だ。担当する山名啓雄副会長は「丁寧に周知していきたい」と利用拡大を目指しているが、スポーツ中継や秀作ドキュメンタリーが並ぶ