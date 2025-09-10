日本と同組の男子トルコ代表が世界バレー出場メンバーを発表
トルコバレーボール協会（TVF）が9日（火）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子トルコ代表のメンバー14名を発表した。
12日（金）にフィリピンで開幕する世界バレーの男子大会。トルコは、日本代表、カナダ代表、リビア代表と同組のプールGに入っており、13日（土）に日本と予選ラウンド初戦を戦う。
そのメンバーには、オポジットのアディス・ラグムジアとアウトサイドヒッター（OH）のミルザ・ラグムジアの兄弟や、セリエAで活躍するOHのエフェ・バイラム、エフェ・マンドゥラジュなど主力が順当に選出されている。
2025年6月から8月にかけて開催されたネーションズリーグ（VNL）では、3勝10敗の18チーム中16位という成績で終えたトルコだが、サーブなど爆発力があり決して侮れないチームだ。
なお、VNLでは日本との対戦はなかったため、直近の両者の試合は2023年10月に行われたパリオリンピック予選で、その際は日本がストレートで勝利していた。
■2025バレーボール男子世界選手権 男子トルコ代表メンバー
▼セッター
ムラート・イェニパザル
ムハメッド・カヤ
▼アウトサイドヒッター
エフェ・バイラム
ミルザ・ラグムジア
エフェ・マンドゥラジュ
ギョクチェン・ユクセル
ジャフェ・キルキット
▼オポジット
アディス・ラグムジア
▼ミドルブロッカー
ベディルハン・ブルブル
アフメト・チュメール
メルト・マティッチ
イギット・サヴァシュ・カプラン
▼リベロ
ベルカイ・バイラクタル
ベイトゥラ・ハティポール