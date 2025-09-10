スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

すぐスマホに頼ってしまって、ちゃんと自分の頭で考えられているのか不安…

「人と話していても、気づいたらスマホに手が伸びてしまう」

「思考が浅い人だと思われたくない」

「すぐスマホに頼ってしまって、ちゃんと自分の頭で考えられているのか不安」

分からないことがあっても、ググってしまえば何でも解決する。でも果たして、自分は考えるということができているのだろうか……。

スマホ時代の現代において、そう思った経験はありませんか？

「頭の良さ」は学歴や知識量だけでは計れない

「頭がいい」とは学歴や知識量を指すのでしょうか。

そう思う人もいるかもしれませんが、ここでいう頭の良さとは「ふとした疑問を思い浮かべられる力」のことです。

例えば、

「あの映画に出てた俳優って、名前なんだっけ？」

「あのブランドよく見かけるけど、なんて読むんだろう？」

「自由な服装っていうけど、大体スーツなのに意味あるのかな？」

こうした何気ない疑問が思い浮かぶということは、知的好奇心や思考力がある証拠です。

ですが、「あれなんだっけ？」と思ってもすぐスマホに頼ってしまうともったいない。

なぜなら、「調べ物をしていただけなのに、気づいたらSNSをイジっていて時間が経っていた…」という落とし穴が待っているからです。

このことは、グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』にも書かれてあります。では、どうするべきなのでしょうか。

ふとした疑問を書きとめる

疑問が思い浮かぶのは、知的好奇心がある証拠です。

ですが、思い浮んだからといってその都度調べてしまうと、スマホやSNSの誘惑に流されてしまうこともあります。

そんなときに、元グーグル社員が実践していたのが、「ふとした疑問を書きとめる」という戦術です。

戦術：ふとした疑問を書きとめる

新しいメールが来ていないか気になる？ あの映画に出ていた俳優が誰だったのかどうしても調べたい？

うずうずするたび反応する代わりに、ふとした疑問を紙に書きとめるようにしよう。どうしても知りたい疑問が浮かんでも、あとで調べられるとわかっているなら、安心してレーザーモードにとどまれる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、「疑問をすぐ調べずに済む仕組み」を作ることです。

ふと気になった疑問はすべてメモするだけ。

書き出すだけでも脳は安心し、些細な疑問に惑わされず、目の前のことに集中し続けられます。

「あとで調べる」という余裕が知性を磨く

本当の頭の良さとは、学歴や知識量では計れません。

そのひとつの指標として、「思考を深める力」があります。

「本当に頭がいい人」は、疑問を思いつくだけでなく、それを“上手にコントロール”しています。

「なんだっけ、これ」と思ったら、スマホに手を伸ばす前に、メモだけとっておく。

その小さな習慣が、あなたの集中力を守り、知性を磨く大きな一歩になります。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）