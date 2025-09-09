俳優の坂口健太郎が、年上の一般女性A子さんと都内マンションで同棲関係にあったことが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】「年上のA子さんと…」韓国から帰国した坂口



坂口健太郎 ©︎時事通信

坂口は、19歳で「メンズノンノ」のモデルとして芸能活動を始め、2014年に俳優デビューを果たすと数々のドラマや映画に出演。とりわけ2021年に放送された連続テレビ小説「おかえりモネ」（NHK）ではヒロイン・清原果耶の恋人で医師の菅波光太朗役を演じ、大ブレイク。優秀な医者でありながら理屈っぽく、他人との会話がぶっきらぼうになりがちなキャラに親近感を抱く視聴者が続出。SNSではハッシュタグ「#俺たちの菅波」として盛り上がった。

そんな坂口、近年では、韓国の女性ファンを中心に爆発的な人気を誇り“韓国の国民的スター”と呼ばれているという。

韓国では思わぬ炎上騒動も

「“韓国人の好きな顔”として韓国の女性ファンから絶大な人気を得ています。24年、25年と韓国ユニクロのモデルに起用されている。一方で、俳優としても韓国ドラマに出演していて、先日、釜山で行われた韓国の『グローバルOTTアワード』で、主演男優賞を受賞しました」（スポーツ紙記者）

坂口の人気の過熱ゆえに韓国では思わぬ炎上騒動が起きてしまった。8月16日、K-POPグループ「BLACKPINK」のリサが坂口との密着写真をSNSにアップしたのである。

「MV撮影のオフショットとして、リサが坂口の腕に噛みついている写真や近すぎる距離感の写真をリサがインスタでアップした。元々リサが坂口のファンだということを公言していたことも相まって、『セクハラでは？』と炎上してしまったのです」（同前）

海を越えて多くの女性ファンを虜にし続ける坂口。だが、そんな女性ファンたちが仰天するような情報が舞い込んできた。

「坂口さんは、年上のA子と交際しており、都内のマンションで同棲中なのです」（A子さんの知人）

◇◇◇

当代随一の人気俳優のお相手であるA子さんとは？ 公開中の「週刊文春 電子版」では、極秘同棲の詳細をスクープ写真とともに報じる。A子さんとの馴れ初めや事務所に聞いた2人の実際の関係、2人の親密度合いがわかる写真の数々は「週刊文春 電子版」に掲載している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）