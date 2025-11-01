俳優の坂口健太郎が10月31日、都内でおこなわれた主演映画『盤上の向日葵（ひまわり）』の初日舞台あいさつに出席。これまでのイメージを覆す、短髪に口ひげ姿を披露したが、SNSではファンから違和感を指摘する声が広がっている。「坂口さんがワイルドに“激変”したビジュアルは、映画の公式XやInstagramにも投稿され、SNSで拡散されていますが、最近のネガティブイメージを払拭するという意図があったのだとしたら、むしろ逆効