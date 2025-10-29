10月31日から、坂口健太郎が主演を務める映画『盤上の向日葵』が公開される。“スキャンダル”が取りざたされた後も、精力的に活動しているように見える坂口だが、出演するCMには厳しい目が注がれているようだ。坂口は9月、「文春オンライン」で、年上の一般女性と交際していたものの、永野芽郁とも親密な関係にあったと伝えられた。人気俳優の“二股疑惑”は衝撃を与えたが、この報道後、坂口の出演する新たなCMがスタートし