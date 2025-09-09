今予選でここまで８戦無敗と強さを見せつけたチュニジア。(C)Getty Images

　現地時間９月８日、北中米ワールドカップのアフリカ予選でチュニジア代表が本大会出場を決めた。

　グループHに組み込まれたチュニジアはまず2023年11月17日にサントメ・プリンシペ代表に４−０と快勝すると、同21日のマラウイ戦も１−０と制す。24年６月５日に赤道ギニア代表を１−０と下すも、同９日はナミビア代表とスコアレスドロー。４連勝とはならなかったが、25年３月19日のリベリア戦を１−０、同24日のマラウイ戦を２−０といずれも勝利を収めた。そして９月４日にリベリアを３−０で退け、同８日の赤道ギニア戦を１−０でモノにして首位通過を確定させている。
 
　直近の赤道ギニア戦は、後半のアディショナルタイム（90＋４分）にロムダンが決勝弾を叩き込む劇的な試合だった。この白星で今予選のチュニジアの通算成績は７勝１分（勝点22）。２位のナミビアに勝点10差という成績はもちろん、ここまでの全８試合を無失点で乗り切ったのが素晴らしい。

　そんな離れ業をやってのけた鉄壁のチュニジアは３大会連続、７度目のワールドカップ出場となる。今予選ではモロッコに続いて“アフリカ勢２番目”でアメリカ行きの切符を手にしたチュニジアが伝統の守備力を主武器に、本大会で初のグループリーグ突破を果たせるか。楽しみだ。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

