お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が8日に自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（40）をめぐる騒動について言及する場面があった。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで警視庁サイバー犯罪対策が、稲田らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した件について言及した。

同企画で、以前から稲田の騒動をイジっていた粗品だったが、この事件が判明する前に稲田と対面した際のエピソードを明かす。「漫才の舞台袖で会ったとき、目が合った瞬間に稲ちゃんが“やってくれたなぁ!”みたいな感じで来て。俺も“ショックですよ!”って言ってたら“なんでやねん!”っていうのがあって」

「その後に僕がガチのテンションで“アカウントを乗っ取られてることが今後証明されても（卑わいな）DMを稲田さん本人が送ってないっていう証明はできませんもんね?”って言ったら、稲ちゃんは“ホンマにそれはそうやねん”って言うてたぞ!俺は爆笑したよ」と振り返っていた。