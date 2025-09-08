2年ぶり7度目のリーグ優勝

プロ野球の阪神は7日、甲子園球場で行われた広島戦に2-0で勝利し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。ネット上では、補強手腕が光ったある事実が話題に。「これは普通に神」「ほんま最強すぎる」と反響を広げている。

就任1年目の藤川球児監督の下、地元で歓喜の瞬間を迎えた選手たち。今季はここまで36本塁打、89打点で打撃2部門のトップに君臨する佐藤輝明を中心に破壊力を見せ、投手陣もチーム最多の12勝を挙げる才木浩人らが安定感を見せつけた。

2リーグ制で史上最速の優勝決定を成し遂げたメンバーにおいて、ネット上で話題になったのは、2020年ドラフト組の存在だ。この年のドラフト会議で獲得した8人中、実に7人（佐藤輝明、伊藤将司、榮枝裕貴、村上頌樹、中野拓夢、高寺望夢、石井大智）が1軍メンバーで、優勝に貢献していた。

スカウトの手腕が光った事実がネット上で脚光を浴び、阪神ファンからは「これは普通に神」「これは凄い」「ほんま最強すぎる」「最強」「改めてエグいな」「こ、こ、これは、尊すぎるぞ」「マジで神メンバー」と喝采を集めていた。



（THE ANSWER編集部）