水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　9月8日〜14日の運勢

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

とても大事な話ができそうです。会いたい人のアポイントが取れたり、だれかと重要な話を固めたりすることも。プレゼンテーションにも最適。伝えたいことがきちんと相手に響くので、しっかりと自己主張をすると◎。14日は何事も具体的に。あいまいさは誤解のもと。

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

本当にやりたいことのために足元を固めるタイミングです。特に、身のまわりのよけいなものを片づけて身軽になると向かうべき道が自然に見えてきます。物、情報、人間関係、マイナスな気持ちなど、いろいろとリセットすると◎。8日はダメ押しで動くことも。

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

再始動の運気。少し先のことを考えて、動き出すための準備を始めましょう。過去にうまくいかなかったことへの再挑戦、会いたくても会えなかった人との再会を計画するのも◎。9日は幸せの予兆あり。アンテナを張り、幸運のサインをキャッチ！

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

あなたのテリトリーに、いろいろなもの、人、情報が入り込んできます。そんな目新しいことに触れたり、関わったりする中で、おもしろい発見や、新たな考え方にも触れられるでしょう。特に10日は初めてのことをたくさん楽しむと吉。

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

いろいろなタイプの人と関わるとき。その中で大切なことが見えてきたり、うれしいヒントを得られたりしそうです。8日の満月は、相手の反応を見てから発言を。11日は相手と目線を合わせることで、意外なことに気づけるでしょう。

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

小さくまとまらず、自由に動き回ったほうが◎。得られるものがたくさんあります。うれしい話もやってきて、自分からも“いいもの”を相手に提供できるでしょう。一気に話がまとまったり、遅れていたことも挽回できたりする星回りです。特に12日は失敗知らずのラッキーデー。

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

クリアしたい課題、かなえたい望みに対して、達成するための計画を練りましょう。特に2025年の目標で、まだ着手できていないことがあるなら、ここで対処を。10日は口だけでなく、手と体も動かして。13日は細かいことこそ、しっかりやると運が上昇！

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

あなたが正直になることで物事がうまく回り、人間関係も活気づきます。今週はよけいな遠慮や気遣いはしなくてOK。11日は空気を読みすぎると、身動きが取れなくなるので注意。14日は情熱を傾けられる素敵なものや人に出会える予感！

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ほしいもの、やりたいことを強くイメージしましょう。ポジティブな強い思いが、現実を動かすパワーになります。逆にネガティブな思いをため込むと運気が停滞するので、まめなリフレッシュ、心の浄化を心がけて。12日は自分のテリトリー内で落ち着いて過ごそう。

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

こじれていた問題に折り合いがついたり、解決の糸口が見えたりして、開放的な気分になれるときです。のびのび過ごせますが、13日は、まず義務を果たすことを忘れずに。また、自分だけのパワースポット、ホーム的な居心地のいい場所にも巡り合える予感。

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。