³Ð¸ç¤·¤¿¼Ç¤¡Ö²¶¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¡¡úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤Î¸å²ù¡Ä¿Ê¤àÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤Î¡ÉÊÀ³²¡É ¡ÖÌÜ¤¬¸þ¤¤Å¤é¤¤¡×
者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤ÎµþÅÔ¤Ç¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ê½ÐÍè»ö
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçº®Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯J1¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎÂçÌö¿Ê¤Ç¤¢¤ë¡£2022Ç¯¡¦16°Ì¡¢2023Ç¯¡¦13°Ì¡¢2024Ç¯¡¦14°Ì¤È¥È¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤¬º£µ¨¤ÏÆ²¡¹¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËµÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤â±Ç¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯Ê¡²¬¿µÊ¿¤¬¡Ö者¡Êµ®ºÛ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂÎÀ©¤¬5Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¡¢¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬³«²Ö¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ëº£²ó¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£4Ç¯È¾¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊÑ²½¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯»Ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´8²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡2025Ç¯¤ÎµþÅÔ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âè28Àá½ªÎ»ÃÊ³¬¤ÇÁíÆÀÅÀ52¤Ï¥È¥Ã¥×¡£1»î¹çÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤Î1.7¤â¥È¥Ã¥×¤À¡£¤À¤¬¡¢1»î¹ç¥·¥å¡¼¥È¿ô¤äÊ¿¶Ñ¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤Ï²¼°Ì¡£¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁö¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁö¹Ôµ÷Î¥¤â3°Ì¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï14°Ì¡¢¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨16°Ì¡¢¥Ñ¥¹ËÜ¿ô¤¬19°Ì¡¢¥É¥ê¥Ö¥ëËÜ¿ô¤¬20°Ì¤È¤¢¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿ô»ú¤«¤é¤â»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ä¤Ä¡¢者´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ·èÄêÎ¨¤¬¹â¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈï¥·¥å¡¼¥ÈÎ¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤¤Á¤ó¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬À¤³¦¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢µþÅÔ¤¬¾å¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØÁê¼ê¤è¤êÂ¿¤¯¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¹¶¤á¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤è¤êÂ¿¤¯¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¼é¤ë¡Ù¡£¤½¤ì¤¬º¬ËÜÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÎÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¿ô¤Ã¤ÆËÍ¤â¤è¤¯¸«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ËÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¤ËÁ´Â®ÎÏ¤ÇÌá¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤¦Áê¼ê¤Î¼åÅÀ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¡£Á´Éô¥¥ì¥¤¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±Å°Äì¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ë
¡¡µþÅÔ¤ÎÁª¼ê¤ÏµåºÝ¤ä¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤â者´ÆÆÄ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Èà¤¬»ØÆ³¤·¤¿±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤äÀî粼ñ¥ÂÀ¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Ò¤äñ¥ÂÀ¤ÏËÍ¤¬¶µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÇÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¹Ò¤òÉ®Æ¬¤ËÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡ØÆüËÜ¤È²¤½£¤Ç¤Ï¶¥µ»¤¬°ã¤¦¡Ù¡ØÊÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥¹¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¤·¡¢¥×¥ì¥¹¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¹Ô¤±¤ë¡¢¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤Æ¤Æ¡¢¼é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¥Î¡¼¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤É¤³¤«Àí¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢Æñ¤·¤¤J1¤Ç¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µþÅÔ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È者´ÆÆÄ¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ö»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê²¤½£CL¡Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¸«¤é¤ì¤ë´Ä¶¤À¡£»Ø´ø´±¤âÉáÃÊ¤ÏÌë20¡Á21»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢4»þÁ°¤Ë¤Ïµ¯¤¡¢²¤½£CL¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ð½à¤ä¥È¥ì¥ó¥É¡¢¿ôÃÍ¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¹¤®¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤äÆÃÄ§¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òºÇ¶á¤ÏÆÃ¤Ë´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤«¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤´¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁª¼ê¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÀï¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿ä¤·ÎÌ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø²¶¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ºòÇ¯¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿
¡¡者´ÆÆÄ¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯5·î¤Î5Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£FCÅìµþ¡¢Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÉé¤±¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë0-5¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿»þ¡¢Èà¤ÏµþÅÔ¤ËÉë¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¼Ç¤¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥ÕÌÀ¤±¤ÎÎý½¬¤Ë¹Ô¤¯¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø²¶¤ÏÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤ÇÁª¼ê¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¤«¤ä¤êÊý¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤«¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«¾Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤Ï7¿§¤Î¥Ó¥Ö¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤è¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥í¥¹¤Î¹¶ËÉ¤È¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ú¤Ê¬¤±¤¬Â³¤¤¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢6·î¤«¤é½ù¡¹¤ËÉüÄ´¤·¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤«¤é¡Ø¤â¤¦1²ó¡¢Áª¼ê¤ò¸«¤è¤¦¡Ù¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¿Í´ÖÆ±»Î¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤â¤Î¡Ä¡£µþÅÔ»Ø´ø´±½¢Ç¤¸å¡¢ºÇÂç¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿者´ÆÆÄ¤Ï½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æº£¤â¸½¾ì¤Î1¿Í1¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë