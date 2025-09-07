新鋭シェフが生み出す、鮮度抜群の魚介を使った絶品イタリアン（東京・水天宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、日本橋蛎殻町にオープンしたカウンターイタリアン。系列の寿司屋から仕入れる、新鮮な魚介をふんだんに使ったおまかせコースが自慢です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Terra（東京・水天宮前）

鮮やかなグリーンの扉が象徴的 出典：jenobaさん

2025年7月20日、水天宮前駅から徒歩約3分のところにイタリアンレストラン「Terra」がオープンしました。

白甘鯛のポワレ 出典：twin02さん

シェフの谷津陸氏は、銀座や乃木坂のリストランテで修業した後、28歳で独立。以前から親しくしている「すし屋のまさ勝」店主・齋藤大勝氏と「近くでお店を出したいね」と話していたところ、空き物件を見つけたことから実現できたそうです。

雲丹の冷製カッペリーニ 出典：名店名品一品さん

お店で提供する料理は、魚に特化したイタリアン。おすすめは、新鮮魚介を使った「おまかせコース」（全12品・14,300円）です。中でもイチ押しは「3点盛りの前菜」と「雲丹の冷製カッペリーニ」。なお、コースメニューは毎日の仕入れ状況によって考案しているため、どんな料理がいただけるかは来店してからのお楽しみなのだとか。

コースには魚介だけでなく、お肉のメニューも組み込んでいます。実家が肉屋という谷津氏。茨城県の産地から直接取り寄せる、お肉の品質にも定評があります。

フィナンシェ 出典：名店名品一品さん

お店で作られている「焼き立てフィナンシェ」も評判の高い一品。人気を二分する手作りのパンナコッタとともに、コースの最後を締めくくるシェフ自慢のデザートです。

店内 出典：jenobaさん

座席は、カウンター6席のみ。谷津氏の好きなグリーンで統一した店内は、ゆったりと過ごせるアットホームな雰囲気です。ランチもディナーも楽しめる、魚介メインのイタリアン。料理はアラカルトもあるので、ワインを飲みながら軽くつまみたいときにも利用できそうです。

若きシェフの感性と確かな技術で昇華したイタリアンを楽しめる新店。足を運びたくなる注目のレストランです。

食べログレビュアーのコメント

3点盛りの前菜 出典：名店名品一品さん

『とにかく美味い。びっくりするぐらい美味い。

流行るの間違いなしなので、早めに訪問することをオススメする。

近くにある寿司屋のまさ勝さんがオーナーのようで、和と洋の融合。

手と箸で食べさせるってのもそこから来てるんだろうし、それが店の雰囲気ともマッチしてる。

若いから軽く見えるけどガチのシェフで、器とかワインのセンスもすごくいいし、デザートのプリンのようなパンナコッタと焼きたてフィナンシェを食ったら昇天する。

怒涛の2時間

@2.5万ぐらいのコストパフォーマンス

流行らない訳がない』（名店名品一品さん）

コースの一部 出典：赤いとんかつさん

『友達がシェフを務めると聞き、オープン前から心待ちにしていた「terra」さんへ。

今回は1.3万円のおまかせコースをいただきました。

スタートは、とうもろこしと水と塩だけで仕上げた濃厚コーンスープ。仕上げにオリーブオイルを少量たらししただけのシンプルな一皿ですが、素材の甘みと奥行きのある味わいに心を掴まれ、一気に食欲をかき立てられました！

コンセプトは「魚に特化したイタリアン」とのことですが、お肉料理も抜群。絶妙な火入れで、噛むたびに思わず笑みがこぼれる仕上がりです。

デザートはパンナコッタと焼きたてフィナンシェ。特にフィナンシェは、以前から虜になっていたくらい絶品で、今回も変わらぬ美味しさ。思わずおかわりしてしまうほどでした！』（おにくのとりこさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆Terra住所 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-10TEL : 080-8500-9169

文：斎藤亜希

