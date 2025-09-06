元櫻坂46小林由依、オールバックヘアで笑顔封印【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】元櫻坂46の小林由依が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】小林由依、オールバックヘアで雰囲気一変
ハイネックのダウンジャケットに身を包み、ランウェイを闊歩した小林。前髪を下ろしているヘアスタイルが印象的な小林だが、今回はオールバックヘアに。笑顔を封印し、クールなギャップを見せた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなった。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たしたほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
