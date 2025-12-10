女優の小芝風花（28歳）が、12月9日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「ぐるぐるナインティナイン」の「ゴチになります！」企画への加入について、「私、たぶん、次、文哉に声掛かるんだと思うんだよね」と予言していたと語った。連続ドラマ「フェルマーの料理」（2023年／TBS系）やバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の「ゴチになります！」企画で高