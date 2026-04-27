9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）と俳優の高橋文哉（25）が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントに登壇。高橋が、撮影時を振り返った。【写真】雨の中…スーツ姿で決める高橋文哉目黒は、特殊メイクを駆使し、“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”を使い分けた。撮影時、どちらの姿もよく目にしていた高橋は「フ